الحكومة البريطانية تدعو إسرائيل لضبط النفس وتؤكد: خطر عدم الاستقرار جسيم

كتب محمد شعلان

أعربت الحكومة البريطانية عن قلقها الشديد إزاء العملية العسكرية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة، ودعت إسرائيل لضبط النفس وتقول إن خطر عدم الاستقرار جسيم وهناك حاجة ملحة للتهدئة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.