الأونروا: أى عملية عسكرية خلال حملة التطعيم بغزة ستكون لها عواقب كارثية

وكالات

حذرت وكالة إغاثة وشؤون اللاجئين “ الأونروا ” إقدام دولة الاحتلال على القيام بأى عملية عسكرية خلال حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بغزة ، مؤكدة "ستكون لها عواقب "كارثية"

فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية تسليم 1.2 مليون جرعة من لقاح شلل الأطفال لغزة قبل بدء الحملة فى 1 سبتمبر، مشيرة إلى أن هناك 400 ألف جرعة فى الطريق.

وأمس الخميس، كشف مسؤول كبير فى منظمة الصحة العالمية أن جيش الاحتلال الإسرائيلى وحركة حماس وافقا على 3 هدن منفصلة مؤقتة للقتال فى أماكن محددة، تستمر لثلاثة أيام فى قطاع غزة، للسماح بتطعيم نحو 640 ألف طفل ضد شلل الأطفال.

من جانبه، قال ريك بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية فى الضفة الغربية وغزة، إن حملة التطعيم من المقرر أن تبدأ الأحد، وأوضح أن الاتفاق يقضى بأن تكون فترات الهدن بين الساعة السادسة صباحاً والثالثة عصراً بالتوقيت المحلي.