الأقصر تشهد تدريب 150 شابا وفتاة من قرى حياة كريمة برعاية وحدة السكان.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قدمت وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر برئاسة رجاء شوقى، تدريب لـ150 شاب وفتاة من قري حياة كريمة بمركز ومدينة الطود بقرية الندافين، بالتنسيق على مع سيد صادق رئيس مدينة الطود، وجمعيات التنمية والتكنولوجيا بنجع خميس وتنمية المجتمع بالفتاتيح، وذلك فى إطار مبادرة "إنطلاقة" التى تستهدف قرى حياة كريمة وتهدف إلى تدريب اربعة الاف شاب وفتاة بالشراكة بين وحدة السكان بديوان عام محافظة الاقصر وبنك مصر ( ادارة الشمول المالي) ومبادرة رواد النيل من البنك المركزي المصري وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومؤسسة المنارة والضحى .

وأكدت رئيس وحدة السكان، على المساهمة في مسئولية تشغيل الشباب كهدف إستراتيجي، وكجزء من برنامج عمل الحكومة لتنفيذ محور التنمية الاقتصادية، كأحد محاور رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وتوفير فرص عمل لائقة ومنتجة، تسهم في خفض معدل البطالة ومضاعفة معدلات الإنتاج، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتنمية العنصر البشري والتركيز على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع العمل الحر وريادة الأعمال للشباب وذلك بهدف تأهيل الشباب لسوق العمل وتدريبهم والدفع بهم لسوق العمل وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث حضر التدريب الدكتور أحمد العراقي منسق المسئولية المجتمعية وعضو المجلس الاقليمي للسكان.

وجاءت تلك التدريبات في إطار توجيهات القيادة السياسية لحل القضية السكانية، ولتسريع الإستجابة المحلية لخفض معدلات النمو السكاني، حيث تقوم الإدارة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية، تحت رعاية الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، وتوجيهات الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية، بتقديم الدعم الفني المستمر ومتابعة أنشطة وحدات السكان بالتنسيق مع جميع شركاء العمل في جميع المراكز والمدن.



الأقصر تشهد تدريب 150 شاب وفتاة من قرى حياة كريمة



تدريب 150 شاب وفتاة من قرى حياة كريمة برعاية وحدة السكان