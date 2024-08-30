الأقصر تشهد إطلاق مبادرة "زواج مبارك" لتخفيف أعباء الزواج.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، إطلاق فعاليات مبادرة "زواج مبارك" للتخفيف في أعباء الزواج والتيسير على الشباب والفتيات، وذلك في منطقة منشأة العمارى شمال المدينة، عبر تنظيم فعالية لقاء موسع بحضور رجال الدين الإسلامي والمسيحى والقيادات المجتمعية بالمحافظة.

وخلال فعاليات اللقاء بمنطقة منشأة العمارى، أطلق مركز دندرة التنموي في مطلع العام 2024 فعاليات مبادرة "زواج مبارك"، حيث تم عقد لقاء حواري مميز تخلله مشاركة واسعة وفعالة من أهالي البلدة، حيث تركز اللقاء على نشر ثقافة تخفيف أعباء الزواج، وقدم الحضور أفكاراً ورؤى مُلهمة تُعزز من هذه الثقافة السامية.

كما تناول الحوار آليات نشر المعارف الخاصة بتثقيف المقبلين على الزواج ، بما يضمن معرفتهم بحقوقهم وواجباتهم ويسهم في بناء أسرة سعيدة ومستقرة. جاءت مداخلات الحضور لتعكس حرص المجتمع على بناء مستقبل أفضل، يسوده التفاهم والمحبة ، وتحقيق السعادة في حياة أسرية مليئة بالتآلف والتناغم.، وأكد مركز دندرة التنموى على نجاح مثل هذه اللقاءات الحوارية هو خطوة نحو تحقيق الأهداف النبيلة التي تصبو إليها مبادرة "زواج مبارك"، والتي تسعى بكل جهدها إلى تخفيف الأعباء وتسهيل الزواج ، لينعم الجميع بحياة أسرية مستقرة وسعيدة.



إطلاق مبادرة زواج مبارك لتخفيف أعباء الزواج بالأقصر



الأقصر تشهد إطلاق مبادرة زواج مبارك لتخفيف أعباء الزواج