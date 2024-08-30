افتتاح معرضين "أهلًا مدارس" بكفر الشيخ بأسعار مخفضة تصل لـ30%.. صور

كفر الشيخ-محمد سليمان

‏أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطى، محافظ كفر الشيخ، افتتاح معرض "أهلا مدارس" بمدينتى قلين ومطوبس، بأسعار مخفضة تتراوح بين 25 لـ30%، لتخفيف العبء المادى على الأسر مع بداية العام الدراسى الجديد.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن المعرض يضم تشكيله من المستلزمات المدرسية، بما فى ذلك الزى المدرسى، الحقائب، الأدوات المكتبية، الأحذية، وغيرها، وذلك فى إطار حرص المحافظة على توفير كافة المستلزمات المدرسية للطلاب بأسعار مخفضة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وكلف محافظ كفر الشيخ، بسرعة الانتهاء من افتتاح جميع معارض "أهلا مدارس" على مستوى المحافظة، مؤكدًا استمرار تنظيم مثل هذه المبادرات التى تساهم فى خدمة الأهالى، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.



افتتاح معرض أهلا مدارس بقلين