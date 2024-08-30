"استايل بوك" لتنظيم أداء المذيعين وطريقة العرض توصية من "الأعلى للإعلام" للقنوات

كتب محمد السيد الشاذلي

أوصى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، قيام القنوات بوضع "استايل بوك" لتنظيم أداء المذيعين وطريقة العرض وهوية القناة، وعدم تحويل مذيعى "التوك شو" البرامج لبث أفكارهم الخاصة.

كما أوصى المجلس في التوصيات الصادرة عن جلسات مبادرة "التنظيم الذاتى للإعلام" التي نظمها المجلس الأعلى للإعلام بضرورة تشكيل لجان لإعداد ملفات ورصد دقيق حول مشاكل الإعلام.

يذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، عقد جلستين من قبل ضمن مبادرة "التنظيم الذاتى للإعلام"، والتى ناقشت النشاط الإعلانى والبرامج الرياضية والبرامج الحوارية، بحضور عدد من أعضاء المجلس والمتخصصين فى مجال الإعلام وأساتذة الجامعات وقيادات العمل الإعلامى فى مصر.

وقال الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن القيادات الإعلامية اتفقوا على توصيات أهمها ضرورة ضبط مدد الإعلانات مقابل المواد الدرامية والبرامج، وأن تحصل الإعلانات على تصريح من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قبل عرضها، كذلك ضرورة ضبط وقت البرامج الحوارية بما لا يزيد عن ساعة ونصف، والحد من الآراء الذاتية لمقدمى البرامج.