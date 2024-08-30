ارتفاع شديد فى درجات الحرارة على محافظة المنوفية.. فيديو

المنوفية - محمد فتحى

تشهد محافظة المنوفية، منذ قليل إرتفاع شديد فى درجات الحرارة على معظم مناطق المحافظة ، كما تشهد الحركة المرورية سيولة مرورية على الطرق الرئيسية بمحافظة المنوفية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة ، طقس حار رطب نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.



ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، ومتوقع اليوم أيضا شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.