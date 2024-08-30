اليوم السابع
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"إيمان" شابة مصرية تخوض الانتخابات البرلمانية فى النمسا

الجمعة، 30 أغسطس 2024 04:50 م
"إيمان" شابة مصرية تخوض الانتخابات البرلمانية فى النمسا إيمان عبد الباسط محمود مقلد
كتب حازم مقلد

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تخوض المصرية إيمان عبد الباسط محمود مقلد سباق الانتخابات على قائمة حزب SPÖ عن دائرة ميدلينج، في الانتخابات البرلمانية النمساوية، والتي ستقام فى نهاية سبتمبر المقبل.

وتسعى إيمان مقلد من خلال برنامجها الانتخابى، إلى تعزيز الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين ظروف العمل والحياة في منطقتها، والعمل على تمكين الشباب من العمل السياسي و الاجتماعي و تشجيعهم على الانضمام الي الأحزاب في سن مبكرة حتي يتسنى لهم ممارسة مهام العمل السياسي و الاجتماعي.

ويأتى ترشح إيمان مقلد إستكمالاً  لدورها فى العمل العام فى النمسا، حيث تشغل حاليًا منصب ممثل الأطفال والشباب في منطقة ميدلينغ، وتشارك بفاعلية في لجان هامة مثل لجنة البيئة وهيئة النقل والشؤون الاجتماعية والأمن والشباب.


وتنتمي إيمان مقلد إلي أسرة مصرية صعيدية، حيث ولدت في النمسا لكن جذورها مصرية تعود إلى مدينة جهينة إحدى مراكز محافظة سوهاج.


 







ايمان مقلد

ميدلينج

الانتخابات البرلمانية



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