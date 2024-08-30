اليوم السابع
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إقبال كبير للمصطافين على شاطئ البحر الأبيض المتوسط فى بورسعيد.. فيديو

الجمعة، 30 أغسطس 2024 06:04 م
إقبال كبير للمصطافين على شاطئ البحر الأبيض المتوسط فى بورسعيد.. فيديو شاطئ بورسعيد
بورسعيد - - محمد عزام

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قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الجمعة، من أمام شاطئ البحر الأبيض المتوسط في محافظة بورسعيد، لإقبال المصطافين على طول الساحل.

وشهد شاطئ حي الغرب بمحافظة بورسعيد ، توافد المصطافين للاستمتاع بإجازة الصيف، وتعددت مشاهد الفرحة على الشاطئ بين الكبار والصغار، وسط طقس صيفي حار وارتفاع كبير في نسبة الرطوبة بكافة الأنحاء، والشعور بإعتدال درجات الحرارة على ساحل البحر.

ويمتد ساحل البحر الأبيض المتوسط، بداية من حي الشرق بالحدود مع المجرى الملاحي لقناة السويس، مروراً بأحياء العرب والمناخ والزهور، انتهاءً بالحدود الغربية للمحافظة مع محافظة دمياط.


 







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