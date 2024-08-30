إعلان نتيجة القبول بجامعة أسيوط الأهلية الأسبوع المقبل

أسيوط - هيثم البدرى

ترأس الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط والمفوض بتسيير أعمال جامعة أسيوط الأهلية اجتماع جامعة أسيوط الأهلية، بمقر الجامعة بأسيوط الجديدة، لمتابعة إجراءات التقديم بعد القبول في جامعة أسيوط الأهلية 2024م ، وختام أعمال استقبال وقيد طلاب الثانوية العامة دفعتي 2024 ، و2023 ، والمقبولين للدراسة بمختلف كليات الجامعة في العام الجامعي الجديد 2024/2025م، وذلك بحضور الدكتور نوبي محمد حسن نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية، و مصطفى حسن أمين عام الجامعة، والدكتورة جيهان درويش مدير شئون التعليم والطلاب ، و أحمد البارودي مدير إدارة المعلومات بالجامعة الأهلية.

وقال الدكتور أحمد المنشاوي، في مستهل الاجتماع: إن كافة ما تم من إجراءات اتخذتها جامعة أسيوط الأهلية من أعمال التنسيق، والقيد، والتسجيل؛ تمت بمنتهى الشفافية، وذلك في إطار حرص جامعة أسيوط الأهلية، ومسئوليتها الأصيلة عن حصول الطلاب على حقوقهم كاملة.

وأشار الدكتور المنشاوى، إلى أن جامعة أسيوط الأهلية ملتزمة بالضوابط، والقواعد التي أقرتها وزارة التعليم العالي، سواء للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، وما يعادلها من شهادات، لافتاً إلى أنه تم توضيح كافة الضوابط، والإجراءات؛ لتيسير التقدم بالجامعة، وتوفير الأجواء المناسبة للتقدم للكليات.

وأشاد الدكتور أحمد المنشاوي، بحسن التنظيم، وتوفير سبل التيسير، ووجود كافة المختصين؛ للإجابة على استفسارات الطلاب، وأولياء الأمور، وإرشادهم لضمان إنجاز إجراءات التقديم على نحو سهل، ودقيق، وذلك خلال الأيام الثلاثة الماضية من يوم الثلاثاء 27/08/2024 ، وحتي مساء الخميس الموافق29/08/ 2024، والتي شهدت استقبال الطلاب المقبولين للدراسة بكليات جامعة أسيوط الأهلية؛ لإجراء ما يلزم من إجراءات قيد، وتسجيل الطلاب.

وأشار الدكتور أحمد المنشاوي؛ إلى أنه من المقرر أن يشهد الأسبوع المقبل إعلان جامعة أسيوط الأهلية؛ عن نتيجة تنسيق طلاب الثانوية الأزهرية، والحاصلين على الشهادات الأجنبية، والمعادلة؛ وفق الشروط ، والضوابط المعلنة مسبقًا، والمحددة من قبل المجلس الأعلى للجامعات الأهلية ، والخاصة.

وأشار الدكتور نوبي محمد حسن نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية إن نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق كليات جامعة أسيوط الأهلية لدفعة 2024 ، ودفعة 2023 من طلاب شهادة الثانوية العامة؛ جاءت على النحو الآتي بالنسبة لطلاب الثانوية العامة دفعة 2024 قبول كلية الطب البشري الطلاب الحاصلين على حد أدنى 366 درجة بنسبة 89.27%، وكلية طب الأسنان على 362.5 درجة بنسبة 88.41%، وكلية الصيدلة والبحوث الدوائية 351 درجة بنسبة 85.60% ،وكلية الهندسة والعلوم التطبيقية 279 درجة بنسبة 68.04%، وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي علمي علوم 316 درجة بنسبة 77.07%، أما علمي رياضيات 247 درجة بنسبة 60.24%، وكلية العلوم الإدارية 217.5 درجة بنسبة 53.04 درجة، وكلية الألسن واللغات التطبيقية 218.5 درجة بنسبة 53.29%.أ، وبالنسبة لطلاب الثانوية العامة دفعة 2023 ؛ تم قبول الطلاب طبقاً للحدود الدنيا لكليات الجامعة في العام الدراسي السابق.