اليوم السابع
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الجمعة، 30 أغسطس 2024 07:30 م
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إصابة 5 أشخاص فى حادثى سير بالظهير الصحراوى للبحيرة

الجمعة، 30 أغسطس 2024 06:54 م
إصابة 5 أشخاص فى حادثى سير بالظهير الصحراوى للبحيرة حادث مرورى - أرشيفية
البحيرة -ناصر جودة

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أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، إثر وقوع حادثي سير بنطاق مركزى وادي النطرون والنوبارية بمحافظة البحيرة.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بتلك الحوادث من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، بطريق القاهرة -الإسكندرية الصحراوى مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون، كما أصيب شخصين بكدمات وجروح متفرقة في أنحاء الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بمركز النوبارية بالظهير الصحراوى.

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها للنيابة العامة للتحقيق في تلك الوقائع.

 







حوادث البحيرة

وادى النطرون

حوادث تصادم

محافظة البحيرة

النوبارية




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