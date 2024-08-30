إسبانيا تدين العملية الإسرائيلية فى الضغة الغربية وتؤكد: غير مقبول إطلاقا

وكالات

اعتبر وزير الخارجية الإسبانى، خوسيه مانويل ألباريس، الجمعة، أن الوضع فى الضفة الغربية المحتلة حيث تنفذ إسرائيل عملية عسكرية دامية منذ ثلاثة أيام "غير مقبول إطلاقا".

وقال خلال مؤتمر صحفى فى مقر الخارجية في ختام لقاء مع نظيره الفرنسى، ستيفان سيجورنيه، "يسجل حاليا اندلاع لأعمال العنف في الضفة الغربية وهو أمر غير مقبول إطلاقا".

وأضاف أن "هذا لا يساهم في إرساء السلام" و"يعرض حل الدولتين للخطر".

وجدد إدانة مدريد للاستيطان الاسرائيلى، قائلا إن "الوضع في الضفة الغربية يترجم بعنف دائم".

وتثير العملية الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية قلق الأمم المتحدة التي حذرت من خطر "تدهور الوضع الكارثي أصلا" في الأراضي الفلسطينية حيث تقترب الحرب في قطاع غزة بين الدولة العبرية وحركة "حماس".

وحول الوضع في قطاع غزة المحاصر والمدمر، دان ألبارس "الكارثة الإنسانية الحقيقية" ودعا إلى "وقف فوري لإطلاق النار".