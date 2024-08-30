اليوم السابع
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الجمعة، 30 أغسطس 2024 12:05 ص
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أخبار × 24 ساعة.. التعليم: سنعلن حال إضافة العربى والتاريخ للمجموع

الجمعة، 30 أغسطس 2024 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. التعليم: سنعلن حال إضافة العربى والتاريخ للمجموع وزارة التربية والتعليم - أرشيفية

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها

"التعليم": سيتم الإعلان رسميا حال إضافة مادتي العربي والتاريخ ضمن مواد المجموع

وزارة الصحة تغلق مستشفى تبارك بالقاهرة الجديدة لحين الانتهاء من التحقيقات فى وفاة طفل

الخدمات البيطرية: مستمرون فى العمل من أجل القضاء على مرض السعار

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وزير الرى يلتقى وزير الشئون الريفية والبنية التحتية السويدى

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