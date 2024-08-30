أخبار × 24 ساعة.. التعليم: سنعلن حال إضافة العربى والتاريخ للمجموع

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها

"التعليم": سيتم الإعلان رسميا حال إضافة مادتي العربي والتاريخ ضمن مواد المجموع

وزارة الصحة تغلق مستشفى تبارك بالقاهرة الجديدة لحين الانتهاء من التحقيقات فى وفاة طفل

الخدمات البيطرية: مستمرون فى العمل من أجل القضاء على مرض السعار

رئيس جامعة سيناء: 20 منحة دراسية لأوائل الثانوية العامة بفرعى القنطرة والعريش

‫وزير الرى: تراجع نصيب الفرد من المياه ليقترب من نصف قيمة خط الفقر المائى

جامعة حلوان تغير مسمى كلية التربية الرياضية إلى كلية علوم الرياضة

وزيرة البيئة: إعلان البحر الأحمر وخليج عدن مناطق بحرية خاصة يناير 2025

وزير التموين يتابع تنفيذ إنشاء أكبر منطقة لوجستية باستثمارات 4 مليارات جنيه

وزير الرى يلتقى وزير الشئون الريفية والبنية التحتية السويدى

بدء التشغيل التجريبى لبرج إشارات أبنود التابع للسكة الحديد بعد تطويره