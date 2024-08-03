5 طرق سهلة تحمى عقلك من الإصابة بالخرف

كتبت فاطمة ياسر

الخرف هو حالة تحولية تؤثر على العقل، وتغير طريقة تفكير الشخص وتذكره وتفاعله مع الأشخاص من حوله، إنه ليس مرضًا واحدًا، بل هو مصطلح شامل يشمل اضطرابات مختلفة تتميز بتدهور تدريجي في القدرات الإدراكية.



ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع " healthshots" سنتعرف على أبرز النصائح للحماية من الخرف، ومنها:

- النظام الغذائي

اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا للقلب غنيًا بالخضروات والحبوب الكاملة والفواكه والبروتينات الخالية من الدهون. أدرج الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، مثل السلمون والجوز، والتي يمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول. يقول الخبير إن تقليل تناول الدهون المشبعة والدهون المتحولة الموجودة في العديد من الأطعمة شديدة المعالجة والأطعمة المقلية يمكن أن يمنع ارتفاع مستويات الكوليسترول.

- ممارسة الرياضة

مارس نشاطًا بدنيًا منتظمًا للمساعدة في إدارة مستويات الكوليسترول ودعم صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام، ووفقًا لخدمة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة ، خصص 150 دقيقة على الأقل لممارسة التمارين الرياضية المعتدلة كل أسبوع. يمكنك ممارسة المشي السريع أو السباحة أو ركوب الدراجات. يقول الدكتور غوش إن التمارين الرياضية تعمل على تحسين الدورة الدموية، وتساعد في الحفاظ على وزن صحي، وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم خطر الخرف.

-الدواء

بالنسبة لبعض الأشخاص، قد لا تكفي تغييرات نمط الحياة وحدها. يمكن للأدوية مثل الستاتينات أن تساعد في إدارة مستويات الكوليسترول بشكل فعال، ولكن استشر الطبيب لتحديد أفضل نهج ومراقبة تأثير الأدوية على صحتك.

- فحوصات العين الدورية

حدد موعدًا لإجراء فحوصات العين مرة واحدة على الأقل سنويًا للكشف عن مشاكل الرؤية ومعالجتها في وقت مبكر. يمكن إدارة حالات مثل الجلوكوما أو الضمور البقعي أو اعتلال الشبكية السكري بشكل أكثر فعالية عند اكتشافها مبكرًا. تضمن الفحوصات المنتظمة معالجة أي مشاكل في الرؤية على الفور، مما يحافظ على الصحة البصرية والإدراكية.

- التدابير الوقائية

احمِ عينيك من الأشعة فوق البنفسجية الضارة وتأكد من توفير الإضاءة المناسبة في غرفتك لمنع المزيد من تدهور الرؤية. يمكن أن تساعد التدابير البسيطة، مثل ارتداء النظارات الشمسية في الهواء الطلق واستخدام الإضاءة الكافية للقراءة، في الحفاظ على صحة العين وتقليل إجهاد البصر.

- نمط حياة صحي

تناول نظامًا غذائيًا غنيًا بمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الأساسية لصحة العين، مثل فيتامينات أ، ج، هـ، والمعادن مثل الزنك. يمكن أن يكون النظام الغذائي المتوازن مفيدًا لصحة عينيك ويمكن أن يساعد في منع مشاكل الرؤية المرتبطة بالعمر بصرف النظر عن الخرف.

-القيام بأنشطة تحفيز للمخ

لتقليل خطر الإصابة بالخرف، يجب عليك أيضًا المشاركة في أنشطة تحفز عقلك. اقض بعض الوقت في القراءة أو تعلم مهارات جديدة. كما يجب عليك أيضًا البقاء نشطًا اجتماعيًا للحفاظ على الوظيفة الإدراكية والصحة العاطفية، كما يقول الخبير. كما أن إدارة حالات مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم مهمة أيضًا لعقلك.

