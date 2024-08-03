5 شهداء فى غارة للاحتلال استهدفت مركبة بين عتيل وزيتا شمال طولكرم

أفادت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، بسقوط 5 شهداء في غارة للاحتلال بطائرة مسيرة استهدفت مركبة بين عتيل وزيتا شمال طولكرم.
وذكر إعلام فلسطيني، باندلاع اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في بلدة قفين شمال طولكرم بالضفة الغربية.
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أفادت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، بسقوط 5 شهداء في غارة للاحتلال بطائرة مسيرة استهدفت مركبة بين عتيل وزيتا شمال طولكرم.
وذكر إعلام فلسطيني، باندلاع اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في بلدة قفين شمال طولكرم بالضفة الغربية.
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