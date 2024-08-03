اليوم السابع
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5 شهداء فى غارة للاحتلال استهدفت مركبة بين عتيل وزيتا شمال طولكرم

السبت، 03 أغسطس 2024 08:44 ص
5 شهداء فى غارة للاحتلال استهدفت مركبة بين عتيل وزيتا شمال طولكرم الاحتلال
كتب ــ محمد عبد العظيم

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أفادت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، بسقوط 5 شهداء في غارة للاحتلال بطائرة مسيرة استهدفت مركبة بين عتيل وزيتا شمال طولكرم.

وذكر إعلام فلسطيني، باندلاع اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في بلدة قفين شمال طولكرم بالضفة الغربية.







الاحتلال

طولكرم

الضفة الغربية

فلسطين

القاهرة الاخبارية




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