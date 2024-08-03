5 شهداء فى غارة للاحتلال استهدفت مركبة بين عتيل وزيتا شمال طولكرم

كتب ــ محمد عبد العظيم

أفادت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، بسقوط 5 شهداء في غارة للاحتلال بطائرة مسيرة استهدفت مركبة بين عتيل وزيتا شمال طولكرم.

وذكر إعلام فلسطيني، باندلاع اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في بلدة قفين شمال طولكرم بالضفة الغربية.