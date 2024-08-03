اليوم السابع
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11 هدفا للمبادرة الوطنية ابدأ.. إنفوجراف

السبت، 03 أغسطس 2024 01:40 م
11 هدفا للمبادرة الوطنية ابدأ.. إنفوجراف ابدأ
كتبت ـ أماني سمير

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انطلقت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"  خلال «الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة»، فى 29 أكتوبر 2022 ، لتعمل بشكل أساسى على دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلى وتقليل الواردات، بتعزيز دور القطاع الخاص الوطنى فى توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وإليكم 11 هدفا رئيسيا للمبادرة الوطنية "ابدأ" وهي كالآتي :

1- ⁠توطين الصناعة الوطنية.

2- تنفيذ أكبر المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.

3 - تمكين القطاع الخاص مع الدولة لخلق كيانات اقتصادية قوية.

4- توفير فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة.

5- الإسهام فى زيادة الإنتاج المحلى.

6 - توفير الموارد الأجنبية والعملة الصعبة.

7- إضافة استثمارات جديدة بقيمة 200 مليار جنيه.

8- توفير حوالى 150 ألف فرصة عمل.

9- زيادة حجم الاستثمارات الصناعية.

10- التركيز على الصناعات للسلع والمنتجات التى تعتمد على الواردات.

11- إنتاج مستلزمات الإنتاج والمنتجات التى يتم استيرادها .

المبادرة الوطنية ابدأ
المبادرة الوطنية ابدأ

 

مبادرة ابدأ
مبادرة ابدأ

 







مبادرة ابدأ

المبادرة الوطنية ابدأ

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