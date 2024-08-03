وزير الزراعة يتفقد مزرعة الزهراء لإنتاج بيض المائدة بإيتاي البارود

كتبت أسماء نصار

اختتم علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، زيارته إلى محافظة البحيرة، بتفقد مزرعة الزهراء لإنتاج بيض المائدة، بمنطقة جبارس، في مركز إيتاي البارود، ضمن مشروعات الجمعية المشتركة التابعة للاصلاح الزراعي بمحافظة البحيرة.

واستمع وزير الزراعة إلى عرض خاص بالمزرعة، والمقامة على مساحة 11 فدانا، وتبلغ قوة تشغيلها 3 عنابر حاليا، فضلا عن صالة لتجميع البيض، كما يبلغ الإنتاج السنوي لها حوالي 15 مليون بيضة، كما يتم يوميا إنتاج حوالي 1200 طبق.

وأشاد فاروق بجهود العاملين في المزرعة، حيث وجه بتشجيعهم وتحفيزهم، نظرا لجهودهم، في العمل، وحثهم على بذل المزيد من الجهد لزيادة الإنتاج.

ووجه وزير الزراعة، مجلس إدارة الجمعية، وإدارة المشروع، بالعمل على المزيد من التطوير بالمحطة، ومضاعفة الإنتاج والعنابر وخطوط الإنتاج، لمضاعفة الإنتاج، والمساهمة في زيادة المعروض من بيض المائدة في الأسواق، وطرحه للمواطنين بأسعار مخفضة، في المنافذ الثابتة والمتنقلة، والمساهمة في خفض الأسعار، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وشدد الوزير على إعادة تشغيل كافة المشروعات المتوقفة، وهيكلتها، ودخولها في الخدمة، وتأهيلها للإنتاج من جديد، فضلا عن استغلال كافة الأصول غير المستغلة، وإدارتها بشكل اقتصادي، يحقق العائد المناسب.

وكان علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، قام صباح اليوم، بزيارة تفقدية الى محافظة البحيرة، لتفقد عدد من الأنشطة الزراعية بها، يرافقه الدكتور حازم الديب نائب المحافظ، وعدد من قيادات الوزارة، كما عقد عدد من اللقاءات بالمزارعين في المحافظة، والجمعيات الزراعية بها.