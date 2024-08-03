وزير الدفاع يشهد اليوم العلمى للكلية الفنية العسكرية

كتب ــ زكى القاضى

شهد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى اليوم العلمى للكلية الفنية العسكرية والذى تضمن ختام فعاليات مسابقة الكلية الفنية العسكرية الدولية الثامنة (جائزة الفريق / إبراهيم سليم) والتى شملت مسابقة الأنظمة غير المأهولة (أرضية - جوية - بحرية) فى نسختها الثامنة، ومسابقة الأقمار الصناعية فى نسختها الرابعة، ومسابقتى الذكاء الإصطناعى والأمن السيبرانى فى نسختهما الثانية كذلك ختام مؤتمر الكلية الفنية العسكرية الدولى الثامن لبحوث وابتكارات الطلبة فى مرحلة البكالوريوس، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من الوزراء وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة والملحقين العسكريين وعدد من رؤساءالجامعات والشخصيات العامة.

بدأت الفعاليات بكلمة اللواء أستاذ دكتور معتز إبراهيم أبو النور مدير الكلية الفنية العسكرية أشار خلالها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم كل الأنشطة العلمية المختلفة من مسابقات ومشاريع وابتكارات بهدف الارتقاء بالمستوى العلمى وخلق المناخ المناسب للمنافسة العلمية التى تواكب الطفرة الهائلة بمختلف المجالات العلمية الحديثة.

كما تم عرض فيلم تسجيلى تناول الأنشطة العلمية البارزة للكلية االفنية العسكرية خلال العام الدراسى 2023/2024، أعقبه إعلان نتائج مسابقة الأنظمة غير المأهولة (أرضية - جوية - بحرية)، ومسابقة الأقمار الصناعية، ومسابقتى الذكاء الإصطناعى والأمن السيبرانى ، ومؤتمر الكلية الفنية العسكرية الدولى لبحوث وإبتكارات الطلبة فى مرحلة البكالوريوس، وموقف تأهيل أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على درجات علمية (دكتوراة – ماجستير) وألقاب (أستاذ – أستاذ مساعد ) عن العام الدراسى 2023/2024 ، وتكريم المتميزين بالمسابقات والمؤتمر العلمى، وعدد من أعضاء هيئة التدريس المتميزين من دارسى الدراسات العليا خلال العام التدريبى 2023/2024.

كما قام الفريق أول عبد المجيد صقر بالمرور على المعرض العلمى وشاهد نماذج من مشروعات التخرج المتميزة لطلبة الكلية الفنية العسكرية وكليات الهندسة بالجامعات المصرية ، كذلك النشاط البحثى لأعضاء هيئة التدريس ، مشيداً بالمستوى المتميز لمختلف الإبتكارات والأنشطة البحثية التى تم عرضها والتى تعظم من أوجه الإستفادة العلمية للتطور العلمى المتسارع بكافة العلوم الحديثة , كما أكد على الدور الهام لمجال البحث العلمى فى مواكبة التطور التكنولوجى بكافة المجالات بما يحقق الدور الإيجابى الذى يسهم فى خدمة وتقدم مصرنا الغالية .