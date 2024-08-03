وزير الداخلية العراقى: خطة لتعزيز التحصينات على المثلث الحدودى مع سوريا والأردن

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أكد وزير الداخلية العراقى عبد الأمير الشمرى، وجود خطة لدعم التحصينات الأمنية جنوبى القائم على المثلث الحدودى مع سوريا والأردن عبر إسناد قيادة قوات الحدود الثانية، فيما أشار إلى إكمال تحصين شمالى القضاء بنسبة 100 %.



وقال الشمرى - خلال جولته على الشريط الحدودى العراقى السورى وافتتاحه مقر قيادة قوات الحدود المنطقة الثانية، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع)- إن "جنوب القائم باتجاه المثلث العراقى الأردنى السورى من مسؤولية قيادة قوات الحدود المنطقة الثانية لذلك قاطعها يحتل لدينا أهمية عالية".



وأضاف "لدينا خطة ومشاريع لتقوية التحصينات فى هذه المنطقة، وبالنسبة للجزء الشمالى من القائم فإنه أصبح محصنا بشكل كامل بواسطة خندق وكتل كونكريتية".



وتابع: "سيكون هناك إسناد كبير لهذه القيادة من خلال دعم التحصينات والتحكيمات الموجودة على طول الشريط الحدودي، وهذه الحدود يجب أن تكون محكمة بنسبة 100٪؛ لمنع التسلل وتهريب المخدرات والأسلحة لتكون مؤمنة بشكل كامل".