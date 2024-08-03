اليوم السابع
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وزير الخارجية يؤكد دعم مصر للبنان فى التهديدات المحيطة به

السبت، 03 أغسطس 2024 06:15 م
وزير الخارجية يؤكد دعم مصر للبنان فى التهديدات المحيطة به بدر عبد العاطى ونظيره اللبنانى
كتب أحمد جمعة

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أجرى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم السبت 3 أغسطس الجارى، اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية لبنان عبد الله بوحبيب.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، بأن الوزير عبد العاطي أعرب خلال الاتصال عن دعم مصر ومساندتها للبنان الشقيق في مواجهة التهديدات المحيطة به، مشيراً إلى ما تقوم به مصر من اتصالات مكثفة مع كافة الأطراف المعنية والفاعلة بهدف احتواء التصعيد الجاري والحفاظ على مصالح الشعب اللبناني.

وأعرب وزير الخارجية عن القلق البالغ تجاه تزايد وتيرة التصعيد بشكل خطير في المنطقة، وتأثيراته المحتملة على أمن واستقرار لبنان، داعياً إلى ضرورة تكاتف الجهود من أجل الحيلولة دون تدهور الأوضاع والانزلاق إلى توسيع رقعة المواجهة، بشكل يؤدي إلى تداعيات شديدة الخطورة على أمن واستقرار الإقليم.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزير الخارجية اللبناني أعرب عن تقديره لمبادرة الوزير عبدالعاطي بالتواصل معه، ولحرص مصر على أمن واستقرار لبنان وسلامة شعبه. كما أكد حرصه على التنسيق بشكل دائم مع مصر حيال ما يواجهه لبنان من ظروف دقيقة للغاية في تلك المرحلة، مشيراً إلى ثقة كافة الأطراف اللبنانية التامة في الدور المصري وما تقوم به القاهرة من جهود مضنية لحماية لبنان.







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