نائب محافظ قنا يتفقد إنشاء المركز التكنولوجى التابع للديوان العام

قنا صابر سعيد

تفقد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، أعمال إنشاء مشروع مبنى المركز التكنولوجي التابع لديوان عام المحافظة، والذي يجري تنفيذه بجوار النادي الاجتماعي للاطمئنان على مدى سير العمل، ومعدلات التنفيذ، التي وصلت إليها، وذلك لتذليل العقبات.

رافقه اللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، وأحمد يوسف، مدير إدارة تكنولوجيا ونظم المعلومات والتحول الرقمي، وسيد تمساح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

وقال نائب محافظ قنا، إن المركز سيتم تجهيزه بأحدث التقنيات والأجهزة، لتقديم خدمات المرافق، وذلك من خلال خدمة الشباك الواحد بهدف الاستجابة السريعة في إنهاء الخدمات، فضلا عن تخصيص شباك لذوي الهمم وإعداد رامب مخصص لهم لسهولة التنقل وتلقي الخدمات المختلفة.

وأشار عمر إلى الاهتمام الذي يوليه الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا بتنفيذ كافة المشروعات بالمحافظة، وفقًا للمواصفات والمعايير الفنية، والخطة الزمنية المقررة، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات.

وأضاف نائب محافظ قنا، أن الهدف من إنشاء المراكز التكنولوجية هو دعم متخذ القرار بمعلومات دقيقة، والفصل بين مقدم الخدمة وطالبها بما يكفل الشفافية ومكافحة الفساد، فضلا عن الحصول على خدمة متميزة وعاجلة لكافة الأنشطة، وسرعة استرجاع المعلومات مع الدقة والسرية للبيانات.