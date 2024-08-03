نائب محافظ قنا يتابع المرحلة الثانية من مبادرة "100 يوم صحة" بقرية المحروسة

قنا - صابر سعيد

تابع الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، انطلاق فاعليات المرحلة الثانية من مبادرة 100 يوم صحة بنطاق محافظة قنا، وذلك بمركز طب أسرة «عائشة المرزوق» بقرية المحروسة، لتقديم خدمات المبادرات الرئاسية للفحص والكشف المبكر للمقبلين على الزواج والأطفال حديثي الولادة وأمراض الاعتلال الكلوي والأورام السرطانية "الثدي، الرئة"، مبادرة دعم صحة الأم والجنين، وفحص وعلاج ضعف السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، أمراض سوء التغذية التقزم والأنيميا لدى أطفال المدارس بهدف الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

رافقه الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة قنا، وسيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، والدكتورة إيناس فاروق، مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق عام المبادرات الرئاسية، والدكتورة سمر عاطف، مدير إدارة التخطيط بمديرية الصحة والسكان.

وأوضح وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، أن المبادرة تأتي تنفيذا للخطة القومية للمبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو التوسع في تقديم خدمات الصحة العامة وتقديمها بشكل مُكثف ومختلف لجميع فئات المجتمع بجودة عالية.

وأضاف بدران، أنه يتم تنفيذ المبادرة من خلال 150 طاقم طبي ثابت، و9 فرق متحركة لأماكن التجمعات والأسواق والمصالح الحكومية لتيسير حصول المواطنين علي الخدمات الطبية المقدمة، لافتاً إلى أن المبادرة ستشهد في عامها الثاني إضافة خدمات جديدة مُقارنة بالعام الماضي، تشتمل على تحسين وزيادة كفاءة وصول المواطنين إلى الخدمات الصحية بشكل عادل، فضلا عن تحسين جودة الخدمات المُقدمة من خلال وزارة الصحة والسكان.

وأشاد نائب محافظ قنا، بجهود الفرق الطبية في تنفيذ كافة المبادرات الرئاسية والتي تستهدف في مقامها الأول بناء الإنسان والنهوض بكافة الخدمات الصحية المقدمة له كونه أحد المحاور الرئيسية للجمهورية الجديدة ، موجهاً القائمين على المبادرة لضرورة تضافر الجهود والتنسيق الكامل وتسخير كافة الإمكانيات وتقديم التسهيلات لإنجاح تلك المبادرة وتحقيق المستهدف منها لضمان توفير الخدمات الطبية لجميع المواطنين.