اليوم السابع
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مواعيد ومكان سيارات الخدمات المتنقلة لشركة مياه الشرب فى حى الجمرك

السبت، 03 أغسطس 2024 01:00 ص
مواعيد ومكان سيارات الخدمات المتنقلة لشركة مياه الشرب فى حى الجمرك سيارات الخدمة المتنقلة لشركة مياه الشرب بالإسكندرية
الإسكندرية: أحمد الزغبى

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أعلن حى الجمرك فى الإسكندرية بالتنسيق مع  شركة مياه الشرب عن توافر سيارات خدمة العملاء المتنقلة، وذلك فى إطار تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول إلى رضا العملاء كأحد الأهداف الاستراتيجية للشركة.

وقال عمرو عبد المنعم رئيس حى الجمرك، أن إدارة التنمية المحلية ومدير وحدة تكافؤ الفرص بالحى قانت بالتنسيق مع شركة مياه الشرب بالإسكندرية لتوفير سيارات متنقلة لخدمة عملاء شركة مياه الشرب بالإسكندرية أمام فندق آمون بالمنشية.

وتقوم السيارات بتقديم الخدمات، من ( شحن كروت العدادات مسبقة الدفع ودفع الفواتير والتعاقدات الجديدة للعدادات و تلقى الشكاوى والمقترحات)، وكذلك التوعية بالحفاظ على ترشيد استهلاك المياه واستقبال شكاوى المواطنين.
 







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