مكتب التنسيق الفرعى بجامعة قناة السويس يستعد لاستقبال طلاب الثانوية العامة

الإسماعيلية - صبرى غانم

أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، عن تجهيزات مكتب التنسيق الفرعى لاستقبال الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة، حيث أكد رئيس الجامعة على توافر كافة الإمكانيات اللازمة لتسهيل عملية تسجيل الرغبات للطلاب، وتوفير بيئة ملائمة للطلاب وأولياء الأمور والمرافقين.

وأضاف دكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة قامت بتهيئة أماكن انتظار مريحة، بالإضافة إلى تجهيز قاعات مخصصة للتسجيل اليدوى والإلكتروني، بما يضمن سرعة وكفاءة الخدمة المقدمة للطلاب.

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن هناك عناية خاصة بذوى الاحتياجات الخاصة من خلال تخصيص قاعة لهم مزودة بكافة المستلزمات.



ومن جهته أكد دكتور تامر شوقي، رئيس مكتب التنسيق، على أهمية التنسيق الجيد بين جميع الجهات المعنية لضمان سير عملية التسجيل بسلاسة، مشيرًا إلى تدريب فريق العمل على التعامل مع جميع الطلاب بكفاءة واحترافية، لافتاً إلى جاهزية الخدمات الطبية لمواجهة أى طارئ أثناء فترات التسجيل.

وأشارت الدكتورة هبة الدناصوري، نائب رئيس مكتب التنسيق، إلى أنه تم تجهيز استمارات تسجيل الرغبات، وتوفير 40 جهاز كمبيوتر؛ لتيسير عملية التسجيل الإلكترونى.

تأتى هذه الاستعدادات فى إطار التزام جامعة قناة السويس بتقديم أفضل الخدمات التعليمية والمساعدة للطلاب، مما يساهم فى تحقيق أهدافهم الأكاديمية.