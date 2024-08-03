مصادرة 300 طن مخلل منتهى الصلاحية بمصنع مخالف بالشرقية قبل طرحه بالأسواق

الشرقية - إيمان مهنى

صادرت مديرية التموين بالشرقية، ما يقرب من 300 طن من المخللات الفاسدة والغير صالحة للاستخدام الادمي قبل نزولها الأسواق، ضبطت بمصنع دون ترخيص.

وقالت مديرية التموين بالشرقيةفي بيانا: إنه في إطار تشديد الرقابة وتكثيف الحملات التموينية والرقابية علي الأسواق والمحلات التجارية والمصانع والمخابز ومراقبة الأسعار للوقوف على مدي التزام اصحاب الانشطة التجارية بالقرارات التموينية والقوانين المنظمة لتجارتهم وحفاظا علي صحة المواطن المصري .

وعليه تم تشكيل حمله مكبرة برئاسة المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية وبرفقته محمد سعد مدير عام الرقابة بالمديرية، سعيد عطية مدير إدارة الصيانة بالمديرية وعاطف مرقص ومحمد قورة وحاتم راضي المفتشين بالرقابة وحملة قطاع وسط مجدي فرج ومصطفي الشحات وكذا حملة إدارة تموين الصالحية نشأت عبدالله مدير الإدارة وحملة تموين فاقوس محمد سليمان مدير الإدارة ومحمد فوزي وهاني عبدالكريم المفتشين بالإدارة.

وجهت الحملة ضربة موجعة لأحد أصحاب مصانع المخللات الفاسدة، وأسفرت عن ضبط كمية كبيرة من المخللات الفاسدة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي قدرها 300 طن قبل نزولها الأسواق.

وتم مصادرة الكميات المضبوطة وتم عمل محضر برقم 2609 جنح الصالحية الجديدة لسنة 2024 ضد صاحب المصنع.











