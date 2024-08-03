اليوم السابع
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السبت، 03 أغسطس 2024 10:02 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مدير مرفأ بيروت: بدأنا تدريجيا فى العودة للعمل بكامل طاقتنا

السبت، 03 أغسطس 2024 10:00 م
مدير مرفأ بيروت: بدأنا تدريجيا فى العودة للعمل بكامل طاقتنا مرفأ بيروت
أ ش أ

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قال مدير عام مرفأ بيروت عمر عيتانى، إن المرفأ بدأ تدريجيا فى العودة للعمل بكامل طاقته، مشيرا إلى أن إعادة إعمار المرفأ ستكون من خلال إيراداته.


وأضاف عيتاني،فى تصريحات لقناة (القاهرة) الإخبارية اليوم /السبت/،"أنه تم الاستعانة بخبراء من فرنسا لتطوير خطة وضعت من قبل إدارة المرفأ لتتماشى مع تطورات المرافئ العالمية، وأن التحقيقات بشأن انفجار مرفأ بيروت متوقفة وهى شأن قضائى لا نتدخل فيه".


وحول احتياطات السلامة فى المرفأ، قال عيتانى إن سلامة المرفأ تكمن فى عملية التخزين، مبينا أن المرفأ كان يحتوى على 21 مستودعا تدمرت فى الانفجار، لافتا إلى أن هناك شركات عالمية أعادت بناء مستودعات بالمنطقة الحرة وطبقت فيها معايير السلامة المعتمدة عالميا، كما تم التعاون والتنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية بعدم تخزين أى مواد خطرة بالمرفأ.


تجدر الاشارة إلى أن انفجار مرفأ بيروت وقع فى الرابع من أغسطس 2020، وأودى بحياة 230 شخصا وإصابة أكثر من خمسة آلاف بجروح وتسبب فى تدمير ثلث مبانى العاصمة اللبنانية "بيروت".







مرفأ بيروت

لبنان

انفجار مرفأ بيروت

بيروت




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