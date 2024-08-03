محافظ كفر الشيخ: تطوير ورفع كفاءة "محور 30 يونيو".. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

‏أكد اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، أنه جاري تطوير ورفع كفاءة محور 30 يونيو «المدخل الرئيسي لمحافظة كفرالشيخ»، موجهاً بتكثيف أعمال النظافة والتجميل بتلك المحاور والمداخل بصفة يومية، لما لها من أهمية وواجهة حضارية للمحافظة، وذلك تحت إشراف أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ.

وقال محافظ كفرالشيخ، إن تطوير المدخل الرئيسى سيؤدى إلى تحسين الانطباع الأول للزوار عن المحافظة، مما يعزز صورتها السياحية والاستثمارية، فضلًا عن توفير بيئة أكثر نظافة وجمالًا للأهالى، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز التنمية المستدامة.

ووجه محافظ كفرالشيخ، باستمرار الجهود في الحفاظ على نظافة وتجميل المحور بعد إنتهاء أعمال التطوير، مع توسيع نطاق التطوير بجميع الطرق والشوارع والميادين الأخرى فى مراكز ومدن المحافظة.



أعمال التطوير الجارية



المدخل الرئيسي للمحافظة المسمى بمحور 30 يونيو