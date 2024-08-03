محافظ الفيوم: لجنة لحل معوقات وصول مياه الرى لنهايات الترع

الفيوم رباب الجالي

التقى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عدداً من قيادات وأعضاء حزب مستقبل وطن بالمحافظة، لبحث مجموعة من الملفات التنموية المهمة، ومناقشة عدد من التحديات، والحلول المقترحة للتغلب عليها، وذلك في إطار حرص المحافظة على تبادل الرؤى ووجهات النظر مع مختلف الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدنى، لحل مشكلات المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والأستاذ أحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندس عبدالقادر الجارحي عضو مجلس الشيوخ أمين عام حزب مستقبل وطن بالفيوم.

خلال اللقاء، تم تبادل الرؤى والمقترحات حول عدد من الملفات التنموية المهمة على أرض المحافظة، وسبل توطيد أواصر التعاون المشترك في خدمة أهالي المحافظة وحل مشكلاتهم، كما تم الاتفاق على عقد هذا اللقاء بصفة شهرية، لاستمرار التواصل، وتوحيد الجهود بما يتيح تحقيق التنمية المنشودة.

وخلال اللقاء، طرح أعضاء وقيادات حزب مستقبل وطن، عدة موضوعات تتعلق بمياه الشرب، والصرف الصحي، ومياه الري، والطرق والمواقف، والمرور، والنقل والمواصلات، والتعليم والصحة، والاسكان، والزراعة، والأسمدة، والأسواق العشوائية والباعة الجائلين، وظاهرة انتشار مركبات التوكتوك، ومنظومة المخلفات، والقمامة، ومراكز الشباب والأندية الرياضية، وتراخيص البناء، والغاز الطبيعي، والبريد، وتحسين الحياة المائية ببحيرة قارون، وغيرها من الموضوعات التي تتعلق بالمواطن الفيومي.

ومن جهته، أعرب محافظ الفيوم، عن تقديره لجهود حزب مستقبل وطن، وكافة الأحزاب السياسية بالمحافظة، في دعم الدولة المصرية، وأجهزتها السياسية والتنفيذية، وكذا تعاونهم المستمر مع الجهاز التنفيذى بالمحافظة، لتحقيق التنمية، وخدمة المواطنين وتلبية احتياجتهم، ومواجهة أى تحديات قد تطرأ، مؤكداً علي استمرار تضافر وتشابك الجهود لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد "الأنصاري"، أن محافظة الفيوم، من المحافظات الواعدة التى تتميز بمقومات فريدة، تتطلب منا توحيد الجهود والرؤي للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتاً إلي أن أعضاء الأحزاب لهم دور فى نقل ما يدور فى الشارع للمسئول وطرح الحلول والمقترحات بالاضافة إلى توعية المواطنين بكافة القضايا المهمة.

وأشار "الأنصاري"، أن المحافظة تبذل مجهوداً كبيرا فى تطوير الفكر الإدارى بالمحافظة، وعقد لقاءات دورية مع الجهاز التنفيذي لتقييم الآداء، وتحديد مدي كفائتهم وقدرتهم على نقل الفكر الإدارى المتطور لأرض الواقع، لافتاً إلى حرصه على وضع حلول جذرية، لأى مشكلات تواجه المواطنين.

ولفت المحافظ الي أنه تم تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد، تضم رؤساء المدن، والوحدات المحلية القروية، وأمناء روابط المياه، للمرور على كافة الأبحر والتصدي بكل حسم لأي مخالفات أو ممارسات سلبية تعوق وصول مياه الري اللازمة لنهايات الترع والأبحر.

وخلال اللقاء، تقدم أمين وممثلى الحزب، بالتهنئة للدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، على تجديد ثقة القيادة السياسية واستمراره محافظاً للفيوم، وتهنئة الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، على ثقة القيادة السياسية، متمنيين لهما دوام التوفيق والسداد.

وأكد أمين عام حزب مستقبل وطن بالمحافظة، حرص الحزب على التعاون الكامل مع المحافظة، لخدمة المواطن الفيومي، مثمناً جميع الجهود المخلصة والمبذولة نحو بناء الجمهورية جديدة، وسعي المحافظ الدائم لإيجاد حلول جذرية للمشكلات التى يتم طرحها من جانب أعضاء الحزب.







