محافظ الدقهلية يوجه بإزالة المبانى الصادر لها قرارات إزالة بعد انهيار عقار بالمنصورة

الدقهلية شريف الديب

أصدرت محافظة الدقهلية بيانًا، أعلنت فيه تفاصيل انهيار عقار جزئيًا بمنطقة المختلط بمدينة المنصورة، دون أن يسفر عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية أو مادية.

وقالت المحافظة، إنه فى تمام الساعة 9 صباح اليوم السبت، حدث انهيار جزئى لأحد المنازل خال من السكان بمنطقة المختلط نطاق حى شرق المنصورة، والذى يتكون من عدد 4 أدوار.

وصرح اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بأن الحادث لم يسفر عن أى خسائر مادية أو إصابات أو وفيات، مؤكدًا أنه وجه على الفور كافة الأجهزة المعنية بالتوجه إلى موقع الحادث والتعامل معه، ومنها الأجهزة الشرطية - الصحة - الإسعاف - الحماية المدنية.

وأكد المحافظ أن المنزل صادر له قرار إزالة من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وصادر له رخصة هدم، وسبق وأن تم تسليمهما للمالك ليقوم بتنفيذ الهدم على نفقته الخاصة، مضيفًا أنه تم فرض كردون أمنى حول الموقع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة المنزل بالكامل.

ووجه محافظ الدقهلية، رئيس حى شرق المنصورة، بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة كافة المنشآت والمبانى الصادر لها قرارات إزالة بنطاق الحي، حرصًا على سلامة المواطنين، مؤكدًا أن فرق العمل قد باشرت عملها على الفور، وجار التعامل مع الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.