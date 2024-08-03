لجنة من المجلس الأعلى للجامعات تتفقد اختبارات القدرات بجامعة الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

استقبلت كلية التربية الرياضية بجامعة الإسكندرية اليوم السبت لجنة من المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور أسعد الكيكي عميد الكلية، وذلك لمتابعة سير اختبارات القدرات بالكلية.

وأكد عميد الكلية، فى بيان أن الزيارة تأتى فى إطار متابعة إجراءات سير اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية أبوقير، وجاء ذلك بحضور الدكتور مهاب عبد الرزاق أحمد وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور إسلام أمين ذكي عبد الوكيل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والمشرفين على اختبارات القدرات.

وأضاف أن اللجنة قامت بجولة تفقدية للمعامل والقاعات وأماكن الانتظار التى تم تجهيزها للطلاب بالكلية التى تجرى بها الاختبارات.



