لجان التموين بأسوان تضبط 441 مخالفة متنوعة للمخابز البلدية والأسواق

أسوان - عبد الله صلاح

تواصل اللجان المختلفة بمديرية التموين والإدارات الفرعية التابعة لها فى محافظة أسوان، بتنظيم سلسلة من حملات التفتيش المتتالية، تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق والمخابز البلدية السياحية.

وفى السياق، أوضح المهندس خالد أبو القاسم مدير مديرية التموين، أن هناك تعليمات من محافظ أسوان بتكثيف الجهود لضبط الأسواق، والسيطرة على الأسعار، مع مراجعة ومتابعة الصلاحية لكافة السلع والمعروضات من المنتجات للتأكد من مطابقتها للمواصفات والاستهلاك الآدمى، وكذا الاطمئنان على رغيف الخبز من حيث الجودة والأوزان.

وأضاف محافظ أسوان، أن جهود الحملات أسفرت عن ضبط وتحرير 441 مخالفة متنوعة، منها 236 مخالفة فى مجال المخابز البلدية ، والتى ضمت إنتاج خبز ناقص الوزن ، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ، وتوقف ، وتصرف فى الدقيق ، وعدم وجود سجل وقائمة ، وكذا عدم إعطاء بون ومبيعات وهمية.

وأشار خالد أبو القاسم، إلى أنه فيما يخص مجال الأسواق فقد تم تحرير 205 محضر جنح ضد مخالفين منها حيازة سلع منتهية الصلاحية من بسكويت ، وعبوات مولتو ، ولحوم مجمدة ودجاج ، فضلاً عن 1236 عبوة عصير ، وضبط 50 قاروصة سجائر ، والبيع بأزيد من الأسعار ، ومحضر لبدالين تموين.

وتابع، أنه تم أيضاً ضبط 200 كيلو سكر تموين ، و120 زجاجة زيت تموين ، ومحاضر غش تجارى ، مع ضبط 1940 كيلو سكر تموينى ناقص الوزن ، ومحضر تجميع دقيق بلدى بواقع 15 شكارة ، ومحاضر لمواد بترولية حيث تم ضبط 370 لتر بنزين ، و120 لتر سولار.