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قصف مدفعى مكثف يستهدف المناطق الشمالية من مخيم البريج وسط قطاع غزة

السبت، 03 أغسطس 2024 10:07 ص
قصف مدفعى مكثف يستهدف المناطق الشمالية من مخيم البريج وسط قطاع غزة قصف قطاع غزة
كتب محمد عبد العظيم

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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا إعلام فلسطيني: قصف مدفعي مكثف يستهدف المناطق الشمالية من مخيم البريج وسط قطاع غزة.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

 







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