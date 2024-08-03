اليوم السابع
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قتلى وجرحى في قصف إسرائيلى على سيارة بطريق بيروت دمشق

السبت، 03 أغسطس 2024 03:34 م
قتلى وجرحى في قصف إسرائيلى على سيارة بطريق بيروت دمشق طائره مسيره
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلنت وسائل إعلام لبنانية، مقتل شخص وإصابة آخرين، في استهداف مسيرة إسرائيلية لسيارة على طريق بيروت دمشق.

ومنذ قليل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اغتيال علي نزيه عبد علي، القيادي في الجبهة الجنوبية لحزب الله اللبناني، في غارة جوية على منطقة البازورية بجنوب لبنان، باستخدام طائرة تابعة لسلاح الجو.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في منطقة بين وادي جيلو والبازورية، واندلعت النار فيها، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف إلى المكان.

وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن إصابات وقعت جراء قصف الاحتلال لمركبة على طريق البازورية بمنطقة وادي جيلو قضاء مدينة صور اللبنانية.







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