فى ذكرى تفجير مرفأ بيروت.. الأمم المتحدة: نطالب بتحقيق محايد وشفاف يكشف الحقيقة

إيمان حنا

تحل غداً الأحد ، الذكرى الرابعة ، لتفجير مرفأ بيروت الذى وقع فى الرابع من أغسطس 2020 ، وبهذه المناسبة التقت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت، عائلات عدد من الشهداء فى التفجير، وأكدت مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بإجراء تحقيقٍ محايدٍ وشاملٍ وشفاف لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة والمحاسبة، مشددة على أهمية وجود قضاء مستقل وناجز في لبنان جنبًا إلى جنب مع تفعيل وتمكين مؤسسات الدولة الأخرى. وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان .

وأضافت أن الغياب التام للمحاسبة عن كارثة من صنع الإنسان كهذا الانفجار يعد أمرا مذهلا، وعلى السلطات المعنية أن تعمل بلا كلل لإزالة جميع العوائق أمام التحقيق - سواء كانت هيكلية أو سياسية - ولكن ما يحدث هو العكس تماماً.

وأشارت بلاسخارت، إلى أن انفجار مرفأ بيروت كانت له أصداء في جميع أنحاء العالم، وأن ألم هذه العائلات يتضاعف وتتعرض للظلم مراراً وتكراراً بسبب الفشل في تحقيق العدالة حتى الآن.

ومن جانبها، أشارت أسر الشهداء الى أن سعيها الحثيث لكشف الحقيقة وإنفاذ العدالة والمحاسبة لم يثمر بعد بالرغم من مضي أربع سنوات، فمع استمرار التحقيق في الانفجار عالقا، لا تزال تلك العائلات وغيرها تتطلّع إلى تحقيق العدالة.