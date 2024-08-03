روسيا تعلن السيطرة على 5 بلدات فى "دونيتسك" ومقتل 13570 عسكريا أوكرانيا

أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على 5 بلدات جديدة فى "دونيتسك"، والقضاء على 13570 عسكريا أوكرانيا، وتدمير مئات المدرعات والدبابات والأسلحة الغربية لقوات كييف خلال أسبوع.



وقالت الوزارة - فى بيان أورده موقع "روسيا اليوم" الإخبارى، إنه "منذ 27 يوليو حتى 2 أغسطس الجاري؛ وجهت قواتنا 11 ضربة لمواقع تصنيع وصيانة المدرعات والدبابات ومخازن المسيرات ومستودعات الذخيرة والأسلحة الصاروخية والمدفعية. وتم ضرب تجمعات للقوات الأوكرانية ومرتزقتها ونازييها".



وبحسب البيان، حسنت قوات "الشمال" مواقعها وصدت 27 هجوما وبلغت خسائر العدو 1755 عسكريا ودباباتين ومدرعات "كيربي" تركية و"هامفي" أمريكية ومدافع غربية و6 مستودعات للذخيرة، كما عززت قوات "الغرب" الروسية مواقعها وصدت 12 هجوما وكبدت العدو 3605 قتلى ودمرت 5 دبابات و8 عربات ومدافع غربية و10 محطات حرب إلكترونية و22 مستودع ذخيرة، فيما عززت قوات "الجنوب" مواقعها وصدت 5 هجمات وبلغت خسائر العدو 4020 عسكريا ودبابتين إحداهما "ليوبارد" ألمانية و10 عربات مدرعة و3 ناقلات جند "أم 113" أمريكية، و9 محطات حرب إلكترونية و20 مستودع ذخيرة ومدافع غربية وآليات وأسلحة.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن قوات "المركز" حررت بلدات لوزوفاسكويه وبروجريس ويفجينوفكا وفولتشى ولينينسكويه فى دونيتسك ودمرت 4 دبابات وصدت 43 هجوما وبلغت خسائر العدو 2635 جنديا و4 دبابات ومدرعتى "برادلي" وناقلة جند أمريكية "أم 113" ومدافع غربية وآليات، كما عززت قوات "الشرق" مواقعها وكبدت العدو 905 أفراد ومدافع ومدرعات.



وأشارت إلى أن قوات "دنيبر" ألحقت خسائر كبيرة بالجيش الأوكرانى وكبدته 650 عسكريا وآليات ومدافع غربية ومدرعات بينها "برو ماكس" و"هامفي" أمريكية و6 محطات حرب إلكترونية و9 مستودعات ذخيرة.



كما دمرت القوات الروسية 3 منصات "باتريوت" أمريكية للدفاع الجوى و3 محطات رادار "Mars-L" و"ATCR-33S" و"Skala-M"، وتمكنت من إسقاط مقاتلة "ميج 29" وطائرة هجومية "سو 25"، فضلا عن إسقاط صاروخ "نبتون"، و7 صواريخ "أتاكامس" و4 قنابل موجهة "هامير" فرنسية وصاروخى "باتريوت" مضادين للأهداف الجوية و47 صاروخ "هيمارس" أمريكية، وإسقاط 375 مسيرة، إلى جانب استسلام 59 عسكريا أوكرانيّا.