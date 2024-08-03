رئيس جهاز الشروق يواصل جولاته التفقدية بالمدينة.. وغلق وتشميع 11 محلا مخالفا

كتب أحمد حسن

واصل المهندس محمد السيد عبد المقصود، رئيس جهاز مدينة الشروق، ومسئولو الجهاز، جولاتهم التفقدية لمتابعة المحاور والطرق وكذا الحدائق بالمدينة.

وتابع رئيس الجهاز الأعمال الدورية للنظافة ورفع المخلفات والحدائق، موجهاً بتكثيف الحملات بممرات المشاة حول العمارات وداخل المناور ومناطق الردود، وكذا توجيه حملات إضافية لصيانة ورعاية المزروعات بجميع الحدائق بالمدينة، واستمرار المرور يومياً والعمل دائماً على تقديم أفضل الخدمات لسكان مدينة الشروق.

كما قام المهندس محمد السيد عبد المقصود، بجولة تفقدية بالحي الثالث بالمدينة، تفقد خلالها الشوارع الداخلية بالحي لمراجعة أعمال النظافة ورفع المخلفات وكذا الحدائق، مشدداً خلال المتابعة على تكثيف أعمال الرعاية للمسطحات الخضراء بصفة عامة والحديقة المركزية للحى المطلة على المحور الأوسط بصفة خاصة، مطالباً بإعداد برنامج زمني مكثف لرفع كفاءتها.

كما وجه رئيس جهاز مدينة الشروق بانتشار فرق صيانة إضافية فورية لتنفيذ مهامها بالحدائق من قص النجيل داخل المسطحات، وأعمال التقليم والري والتسميد بهدف الحفاظ على المزروعات.

وفي سياق آخر، صرح المهندس محمد السيد عبد المقصود، بأنه تم تنفيذ عدد 11 قرار غلق وتشميع للمحال المخالفة بالأسواق التجارية بالحي الثاني، وقامت اللجنة المشكلة من جهاز المدينة وأعضاء من قسم شرطة التعمير برفع عدادات المرافق (كهرباء - مياه) لعدم تمكينهم من إعادة التشغيل.

وأوضح رئيس الجهاز أنه تم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية ضد المخالفين وغلق وتشميع المحال لمزاولتهم الأنشطة بدون رخصة تشغيل، ومخالفة النشاط المخصص للمحال .

