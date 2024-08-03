دبلوماسى روسى: نتنياهو يريد إجهاض الدولة الفلسطينية والسيطرة على كامل أراضيها

أ ش أ

أكد نائب رئيس رابطة الدبلوماسيين الروس أندريه باكلانوف أن الهدف الرئيسى لحكومة بنيامين نتنياهو من استمرار الحرب على غزة ليس فقط القضاء على حماس بل إجهاض الدولة الفلسطينية والسيطرة على كامل أراضيها.



وقال باكلانوف ـ فى مقابلة خاصة مع قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم (السبت) ـ إن "نتنياهو يأمل من خلال مواصلة الحرب على غزة فى أن يدخل التاريخ فى إزاحة الشعب الفلسطينى وتوسيع رقعة السيطرة من جانب إسرائيل"، مؤكدا عدم نجاح حكومة الاحتلال حتى الآن فى تحقيق أهدافها غير المعلنة من الحرب على غزة.



وحول عملية الاغتيال التى طالت إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسى لحركة حماس فى العاصمة طهران، استنكر الدبلوماسى الروسى بشدة هذه العملية، مؤكدا أن عملية الاغتيال تعد انتهاكا صارخا للسيادة الوطنية لإيران خاصة أنها جاءت ضمن مراسم تنصيب الرئيس المنتخب.



وشدد باكلانوف على أهمية عدم انجرار طهران وراء سيناريو إسرائيل والولايات المتحدة المتوقع لشن حرب كبرى فى المنطقة، مؤكدا أن إيران فى موقف صعب لاختيار الرد المناسب على عملية اغتيال هنية التى تعد إهانة لها كدولة.