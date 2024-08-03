حياة كريمة.. جامعة الإسكندرية تنظم قافلة طبية إلى منطقة بهيج ببرج العرب

الإسكندرية - أسماء على بدر

نظمت جامعة الإسكندرية، القافلة الطبية المجتمعية الشاملة التى نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة الدكتور سعيد علام نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تحت مظلة "حياة كريمة" إلى منطقة بهيج ببرج العرب.

وقال بيان اليوم، إن القافلة بمشاركة 200 من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب من كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض والطب البيطري والتربية والتربية الرياضية للبنين والبنات والتربية النوعية والمعهد العالي للصحة العامة ومعهد البحوث الطبية، ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة، والمجلس القومي للمرأة، وروتارى الاسكندريه الكابيتال، والإسكندرية هاربر، وبنك الدواء، وأسرة "طبيب من أجلك". تضمنت القافلة الكشف وعلاج عدد 825 حالة شملت جميع التخصصات الطبية.

وعقد امتحانات فورية للأميين بفصول محو الأمية وجلسات إرشاد أسرى ونفسي وصحة نفسية، وندوات توعية للسيدات وورش تعليم الخياطة والمشغولات، وجزء ترفيهي مع الاطفال، كما تضمنت القافلة الكشف وتشخيص وعلاج أمراض وجراحات الحيوانات الصغرى والكبرى والدواجن بالمجان، وتم أيضا تنظيم يوم رياضي بمركز شباب بهيج فى صورة مباريات ومسابقات مختلفة.