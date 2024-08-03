حياة كريمة.. توقيع الكشف الطبى على 1197 مواطنا بقرية بنى سالم فى المنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

قال اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، إن مديرية الصحة تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة للوصول بالخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجًا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

صرح اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، بأن مديرية الصحة نفذت قافلة طبية علاجية مجانية في قرية بنى سالم بمركز ديرمواس خلال يومي 29 و30 يوليو الماضى ، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1197 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم تقديم الخدمات الطبية لـ 228 حالة جراحة، 265 حالة أطفال، 203 حالات باطنة، 52 حالة نساء، 108 حالة أسنان، 295 حالة جلدية، 46 حالة تنظيم أسرة، وإجراء 127 تحليلا متنوعاً، و5 حالات أشعة عادية، و 7 حالات خلع أسنان، 64 كشف مبكر للضغط والسكر، وتحويل للمستشفى 5 حالات لاستكمال العلاج وعقد ندوات تثقيف صحي لـ 119 من أهالى القرية.

