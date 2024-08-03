حفل موسيقى لأوركسترا "ساوند تراك" ضمن فعاليات مهرجان الصيف بمكتبة الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شهدت مكتبة الإسكندرية مساء اليوم حفل موسيقى لأوركسترا "ساوند تراك"، وذلك على خشبة مسرح مكتبة الإسكندرية المكشوف بالساحة الخارجية للمكتبة، وذلك ضمن برنامج مهرجان الصيف الدولى الحادى والعشرين.

شهد الحفل تقديم موسيقى تصويرية للأفلام والمسلسلات العربية والأجنبية مثل: نادى السينما، he’s a pirate، العشق الممنوع، البحر بيضحك ليه، طير بينا يا قلبي، خمس قارات، طريقي، حارة اليهود، الحفيد، المشبوه، كراكون فى الشارع، عريس من جهة أمنية، ميزو، بكيزة وزغلول، شمس الزناتي، اللى بالى بالك، Game of thrones، وغيرها من المقطوعات الموسيقية.

جدير بالذكر أن مكتبة الإسكندرية تنظم مهرجان الصيف الدولى فى نسخته الحادية والعشرين، من خلال مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي، بمشاركة فرق وفنانين من 6 دول (مصر - تونس - ألمانيا - فرنسا - البرتغال - أمريكا)، وذلك خلال الفترة من 1 أغسطس حتى 31 أغسطس، حيث يشهد المهرجان تنوعًا يناسب جميع الأذواق، فعلى صعيد الحفلات الغنائية والموسيقية ويستضيف المهرجان عددًا من أبرز الأسماء على الساحتين المصرية والعربية مثل: هشام عباس، وعلى الحجار، وأنوشكا، وأبو، وعمر خيرت، وخالد الكمار، ونوران أبو طالب، ونوال بن كريم، وفؤاد ومنيب، وعلى الهلباوي، ونسمة عبد العزيز، وسعد العود، وهيثم الحضيرى وغيرهم.

كما يقدم المهرجان عروضًا مسرحية مميزة، وورش عمل مسرحية وسينمائية أبرزها: الكتابة المسرحية للهواة، والتذوق السينمائي، ومدارس النقد السينمائي، وصنع الأفلام القصيرة.