حبيبة الرابع علمى على سوهاج بالثانوية الأزهرية: بحلم بالالتحاق بالطب

سوهاج محمود مقبول

قدم تليفزيون اليوم السابع اليوم السبت بثا مباشرا من محافظة سوهاج، تناول البث لقاء مع الطالبة حبيبة الحاصلة على المركز الرابع علمى بالثانوية الأزهرية بمحافظة سوهاج، ضمن العشرة الأوائل والتي تحفظ القرآن الكريم كاملا منذ أن كانت في الصف الرابع الإبتدائى.

وقالت حبيبة خلال البث المباشر أن قدوتها هو المصطفى صلى الله عليه وسلم وأن حفظها لكتاب الله وتنظيم الوقت والمذاكرة أول بأول هو السر في تفوقها وأنها لم تأخذ دروس خصوصية وأعتمدت في الدراسة على المنصات الإلكترونية، ودروس اون لاين في عملية التحصيل وانها كانت تذكار ما يقرب من 6 ساعات يوميا وانها امنتنعت تماما من مشاهدة مواقع التواصل الإجتماعى,

وقالت حبيبه أتمنى الإلتحاق بكلية الطب لتحقيق حلم والدها وأنها تهديه النجاح هي ووالدتها وأنها كانت تتمنى ان تكون من أوائل الجمهورية وأن يتصل بها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الازهر ويقدم لها التهنئه بالنجاح.

ذا وقد تقدم الدكتور أحمد حمادى رئيس منطقة سوهاج الأزهرية يهنئ أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية ، والدكتور محمد حسني مدير عام العلوم العربية والشرعية، والدكتور علي قدري مدير إدارة الامتحانات وشئون الطلاب، وجميع مديري المراحل والإدارات، وجميع العاملين بالمنطقة ومعاهدها بخالص التهاني القلبية والتبريكات لأوائل الشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى المحافظة، ولجميع الطلاب الناجحين بمعاهد منطقة سوهاج الأزهرية بامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2023/ 2024م وبخالص التهاني والدعوات للطلاب والطالبات الناجحين بالتوفيق والنجاح والتميز في حياتهم الجامعية المقبلة.