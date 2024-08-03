جارديان: اغتيال هنية يظهر مجددا تجاهل نتنياهو للعلاقات الأمريكية الإسرائيلية

كتبت رباب فتحى

تحت عنوان "اغتيال اسماعيل هنية يظهر مجددا تجاهل نتنياهو للعلاقات الأمريكية الإسرائيلية"، قالت صحيفة الجارديان البريطانية فى تحليل لها إن اغتيال إسرائيل لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس يعد تجاهلا آخر من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو للرئيس الأمريكي جو بايدن، الذى لا يتفق مع أساليب وأهداف الأول.

وقالت الصحيفة إن موقف نتنياهو من وقف إطلاق النار فى غزة وإنهاء الحرب بدا غامضا خلال زيارته للولايات المتحدة فى أواخر الشهر الماضى، حيث كان حريصا طوال زيارته التي استمرت ثلاثة أيام على تجنب الالتزام بأي اتفاق كشف عنه بايدن في 31 مايو. وبينما أصرت الولايات المتحدة علنًا على أن العبء يقع على عاتق حماس لقبول الخطة، كانت الإدارة تعلم أنها بحاجة أيضًا إلى إجبار نتنياهو شخصيًا على الالتزام بوقف إطلاق نار دائم.

ولكن وفقاً لتقارير أمريكية، يبدو الآن أنه في الوقت الذي كان نتنياهو يتكهن فيه علناً بشأن التوصل إلى اتفاق، كانت قنبلة يتم التحكم فيها عن بعد قد تم تهريبها بالفعل إلى دار ضيافة في طهران، في انتظار هدفها المقصود: إسماعيل هنية، زعيم حماس البارز الذي اغتيل ليلة الأربعاء.

وأفادت صحيفة نيويورك تايمز وشبكة سي إن إن أن هنية قُتل بعبوة ناسفة وضعت في دار الضيافة، حيث كان معروفاً أنه يقيم أثناء زيارته لإيران وكان تحت حماية الحرس الثوري القوي. وألقت إيران وحماس باللوم على إسرائيل في الهجوم، الذي لم تؤكده إسرائيل أو تنفيه. وهو يتناسب مع نمط من عمليات القتل المستهدفة الإسرائيلية السابقة على الأراضي الإيرانية.

وأضاف التحليل: إن كان من الممكن تصديق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، فإن نتنياهو لم يكشف قط عن أي خطة من هذا القبيل لحلفائه الأمريكيين. وكان أول من علم باغتيال نتنياهو عندما أُبلغ في سنغافورة، بعد الحدث. وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، أصر على أنه لم يكن يعلم، تماما كما حدث مع الاستخبارات الإيرانية.

ولم تؤكد إسرائيل روايات وسائل الإعلام الأمريكية، ولم تخف قط نيتها قتل كبار قادة حماس انتقاما لهجمات السابع من أكتوبر. وحتى عندما تحدث أمام الكونجرس، لم يكن رئيس الوزراء ليعلم أن الخطة المذكورة ستنجح إلى هذا الحد، أو أن لها مثل هذا التأثير المدمر.