توافد آلاف المصطافين على الحدائق العامة والمتنزهات وشواطئ مصيف بلطيم.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت شواطئ مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، إقبالا كبيراً من المصطافين من محافظات الجمهورية، بينما استمرت حملات النظافة على الشواطئ، بالتزامن مع رفع مستوى المرافق والخدمات، بشواطئ مصيف بلطيم للتمتع بمياه البحر المتوسط بـ 6 شواطئ بمصيف بلطيم "الفنار- النرجس- الزهراء- السلام- الأمل- الفيروز"، ولا سيما ان مصيف بلطيم يتميز بالهدوء وجمال وسحر الطبيعة، وتسافر إليه الأسر والعائلات من مختلف المستويات الاجتماعية على مستوى الجمهورية، كما أن مياهه صافية ويشعر المصطافون فيه بالأمن والأمان.

ووجه اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، باستمرار حالة الاستعداد لاستقبال رواد المدينة، بتوفير جميع سبل الراحة لهم، والاستعداد بخطة الإنقاذ ومراقبة حالة البحر أولاً باول بمصيف بلطيم حفاظاً على رواد المصيف واستعداد نقاط الإسعاف المنتشرة بنطاق مصيف بلطيم، وكذلك توفير الخدمات الأساسية والمرافق بالمصيف وتوفير وسائل السلامة للمصطافين والاهتمام بالنظافة العامة بالشواطئ والتأكيد على توافر السلع التموينية ومراقبة مخابز المدينة وتنفيذ حملات مكبرة للنظافة صباحا ومساء، وانتشار فرق الانقاذ المدربة، وافراد الشرطة، على الشاطئ لمنع اى مضايقات قد تحدث للمصاطفين، فى أوقات الزحام الشديد.

وتتابّع أجهزة محافظة كفرالشيخ، حركة اقبال المصطافين والزوار على مصيف بلطيم وجميع ميادين ومتنزهات المحافظة من خلال غرفة العمليات الرئيسية ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، في إطار خطة المحافظة لتحسين الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين.

يذكر أن مدينة مصيف بلطيم تطل على ساحل البحر المتوسط بطول 11 كم، وهى أكثر مناطق مصر امتداداً إلى الشمال بإمتداد 40 كم فى عرض البحر المتوسط مما يكسبه صفته الأساسية كمصيف علاجي لإرتفاع نسبة اليود بهوائه الجوى على مستوى مصر ، بالإضافة إلى الأسعار المعتدلة حيث يعرف بأنه مصيف العائلات.



تهذيب الاشجار بمصيف بلطيم



اقبال كبير على شواطئ مصيف العائلات



جانب من الاقبال على شواطئ مصيف بلطيم ال6



توافد كبير على مصيف بلطيم