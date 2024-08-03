تموين المنيا يحرر 258 محضراً خلال حملات على المخابز والأسواق

المنيا-حسن عبد الغفار

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، عن تحرير 258 محضراً تموينياً بمراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال عدد من الحملات التفتيشية والرقابية المكثفة نظمتها مديرية التموين بالتنسيق مع الرقابة التموينية ومباحث التموين، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ومدى الالتزام بالقرارات التموينية الصادرة والتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات تحقيقاً للصالح العام، والاطمئنان على جودة المنتجات الغذائية المعروضة أمام المواطنين وصلاحيتها للاستهلاك.

من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 258 محضراً، ففي مجال المخابز البلدية تم تحرير 210 محضراً متنوعاً ما بين(إنتاج خبز ناقص الوزن- تصرف وتجميع دقيق بلدى مدعم - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم الإعلان عن لوحة التعليمات - عدم نظافة أدوات العجين - عدم إعطاء بون صرف - عدم وجود ميزان – عدم وجود شهادة صحية).

وفى مجال الأسواق والأسعار تم تحرير 48 محضراً ما بين(سلع منتهية الصلاحية ـ غير صالح للاستهلاك الآدمي - سلع بدون فواتير - عدم الإعلان عن الأسعار ـ عدم حمل شهادة صحية)، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه تم ضبط ومصادرة 174 شيكارة دقيق، 18 شيكارة ردة ، 30 لفة أرز، 20 شيكارة سكر ، 1272 عبوة عصير ومياه غازية، و ضبط 2.5 طن زيت طعام، تم تحرير محضر لمدير جمعية زراعية لقيامه ببيع وصرف سماد يوريا مدعم للمزارعين بأزيد من السعر الرسمى، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين

