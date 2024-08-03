تكريم الفتيات الأكثر تميزًا فى الشيخ زويد ورفح بشمال سيناء.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

أقيمت اليوم السبت احتفالية تكريم بمقر رعاية الطلبة وسط مدينة العريش، تم خلالها تكريم عدد من الفتيات الأكثر تميزًا في التحصيل العلمي وخدمة المجتمع من مركزي الشيخ زويد ورفح تحت عنوان "جائزة الدكتورة أمل سلامة نصر الله للفتاة الأكثر تميزًا بالشيخ زويد ورفح" في نسختها السابعة لعام 2023، بحضور حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء.

تضمن الحفل توزيع الجوائز على الفائزات في المسابقة السنوية، والتي تهدف إلى تشجيع الفتيات من قريتي الشيخ زويد ورفح على التعليم والابتكار.

وحصلت علي المركز الأول سناء محمد حسن سلمان، الطالبة بالمعهد الفني للتمريض بالإسماعيلية، ،منحت جائزة مالية قدرها 15 ألف جنيه مصري ودرع التميز، تقديرًا لتفوقها والتزامها بالعمل المجتمعي.

وفازت بالمركز الثاني إخلاص سلامة حسين سلامة، الطالبة بكلية الصيدلة بجامعة بورسعيد، بمبلغ مالي قدره 10 آلاف جنيه مصري ودرع التميز، تقديرًا لجهودها والمساهمة المجتمعية.

والمركز الثالث حصلت عليه أسماء سليم سليمان، الطالبة بكلية العلاج الطبيعي بجامعة قناة السويس، على مبلغ مالي قدره 5 آلاف جنيه مصري ودرع التميز، تكريمًا لإنجازاتها ومساهماتها في المجتمع.

شاركت في المسابقة هذا العام 30 طالبة، تم تكريمهن جميعًا بشهادات تقدير، تقديرًا لجهودهن وتفانيهن في الدراسة والمساهمة المجتمعية.

أهدت أسرة الجائزة نسختها لهذا العام إلى روح الشاب السيناوي إسلام حمدي عروج، رائد العمل الخيري بشمال سيناء، والمربي رائد التعليم بقري سيناء الشيخ سلامة عليان، حيث تم تكريمهما ضمن فعاليات الاحتفالية، كما تم تكريم الطفلة رائدة الأعمال الصغيرة لجين عروج، تقديرًا لجهودها .

يتم فتح باب الترشح للجائزة سنويًا بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة واستلام بطاقة الترشح لأحد الكليات ، يتم اختيار الفائزات وفقًا لمعايير محددة وضعتها لجنة تحكيم الجائزة، والتي تضم عددًا من القيادات المجتمعية الداعمة للتعليم بشمال سيناء، وهم الدكتورة أمل سلامة نصر الله، والدكتور عبدالكريم الشاعر، الدكتور خالد زايد،سعيد زايد.

تقوم لجنة التحكيم بتقييم الطالبات بناءً على تجربتهن الحياتية أثناء دراستهن، ومساهماتهن في خدمة المجتمع، ومهاراتهن الاجتماعية، وليس بناءً على الدرجات الأكاديمية فقط، حيث لا يُعد المجموع شرطًا للترشح للجائزة.

يذكر انه أطلقت الدكتورة أمل نصر الله، الأكاديمية من سيناء، هذه المبادرة في عام 2016 بهدف تشجيع الفتيات من قرى الشيخ زويد ورفح على التعليم والمشاركة الفعالة في المجتمع، تسعى المبادرة إلى تحسين أوضاع الفتيات وكسر حاجز العزلة حول الفتاة البدوية، وتعزيز دورهن في المجتمع من خلال التعليم والعمل.

تبلغ قيمة الجائزة 50 ألف جنيه للفتاة المتميزة، بالإضافة إلى جوائز تشجيعية بقيمة 15 ألف جنيه للمركز الأول، و10 آلاف جنيه للمركز الثاني، و5 آلاف جنيه للمركز الثالث، فضلاً عن جوائز مالية تشجيعية للمتميزات من المتقدمات اللاتي لم يحالفهن الحظ بالفوز بالمراكز الثلاثة الأولى.











