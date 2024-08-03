تقديم 27 ألف خدمة بوحدات الرعاية الأساسية بمبادرة 100 يوم صحة فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، تقديم 27771 خدمة بوحدات الرعاية الأساسية و16672 خدمة بالمستشفيات بالمحافظة ضمن مبادرة «100 يوم صحة»، حيث بدأت فاعليات الحملة في يوم وزاحد، بجميع الوحدات الصحية والمستشفيات والمراكز الطبية بالمحافظة، لتحقيق رضاء المواطنين وتوصيل الخدمات لجميع المنتفعين، وذلك تحت شعار «شارك.افحص.اطمن»، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن جميع الخدمات الخاصة بالمبادرات الرئاسية تقدم بجميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية على أكمل وجه وأن جميع المستلزمات متوفرة مع الفرق الثابتة والمتحركة والتي بلغت 287 فريقًا ثابتًا بجميع الإدارات على مستوى المحافظة، وكذلك 44 فريقًا متحركًا بجميع المراكز طبقاً للخطة الموضوعة مسبقاً من إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الشؤون الصحية.

وصرح محافظ كفرالشيخ، بأنه تم تقديم 4303 خدمة للمواطنين بالعيادات الخارجية بجميع المستشفيات بالمحافظة كما تم أيضاً توفير 260 سرير بالأقسام الداخلية للحالات التى تتطلب الحجز والملاحظة كما تم اصدار وتنفيذ 371 قرار علاج على نفقة الدولة وكذلك صرف 64 كيس دم ومشتقاته من بنوك الدم بالمستشفيات.

بالإضافة إلى تقديم 24565 خدمة بالعيادات الخارجية بوحدات الرعاية الأولية بجميع القرى والمراكز بالمحافظة ضمن المبادرة كما تم تقديم 600 خدمة بعيادات طب الأسنان على مستوى المحافظة وكذلك 221 خدمة بعيادات قلبك أمانة كما تم تقديم 386 زيارة متابعة للحمل و400 زيارة متابعة نمو للطفل.

وكلف محافظ كفرالشيخ، برفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، مع الاهتمام بنظافة المستشفيات والوحدات الصحية، وكفاءة عمل الأجهزة الطبية، مؤكدًا على أهمية حملات التوعية الصحية للمواطنين.

ووجه محافظ كفرالشيخ، لمديرية الشؤون الصحية، بمتابعة المنظومة الصحية بالمستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية بمراكز ومدن المحافظة، لضمان تقديم خدمة طبية متميزة تليق بأهالينا فى محافظة كفرالشيخ، مشدداً على حسن معاملة المواطنين.

من جانبه، أكد الدكتور محمد أبو السعد، وكيل مديرية الصحة بكفرالشيخ، أن جميع الخدمات مستمرة بالوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات خلال الـ 100 يوم القادمة وذلك لتقديم الخدمات لجميع المواطنين المترددين على المنشآت التابعة للمحافظة وكذلك عن طريق الفرق المتحركة بجميع القرى والمراكز في إطار جهود مبادرة «100_يوم_صحة».



تقديم الخدمات الطبية لرجل بالوحدة الصحية



تقديم الخدمات الطبية لسيدات



تقديم الخدمات الطبية لسيدة