تعرف على موعد وشروط التقديم لمعاهد القراءات بمنطقة الإسكندرية الأزهرية

أعلنت إدارة التعليم النوعي بمنطقة الإسكندرية الأزهرية عن بدء التقديم لمعاهد القراءات لمرحلتي "التجويد- عالية" للعام الدراسي 2024/2025، وذلك بداية من اليوم السبت بالمنطقة الأزهرية.
وأعلنت عن شروط التقديم وهى :
1- أن يكون من المجيدين لحفظ القرآن الكريم بنسبة استظهار لا تقل عن 70% للتحريري والشفوي
2- ألا يقل عمر المتقدم لهذه المرحلة عن 9 أعوام ولا يزيد عن 22 عام.
3-اجتياز اختبارات القبول.
بينما شروط القبول لمرحله العالية:
1-أن يكون من المجيدين لحفظ القرآن الكريم بنسبه استظهار لا تقل عن 70% للتحريري والشفوي.
2- ألا يقل عمر المتقدم لهذه المرحلة عن 14 عام ولا يزيد عن 27 عام.
3- أن يكون حاصلًا علي الإعدادية الأزهرية.
4- اجتياز اختبارات القبول. علماً بأن اختبارات القبول سوف تحدد لاحقًا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة