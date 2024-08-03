تعرف على موعد وشروط التقديم لمعاهد القراءات بمنطقة الإسكندرية الأزهرية

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلنت إدارة التعليم النوعي بمنطقة الإسكندرية الأزهرية عن بدء التقديم لمعاهد القراءات لمرحلتي "التجويد- عالية" للعام الدراسي 2024/2025، وذلك بداية من اليوم السبت بالمنطقة الأزهرية.

وأعلنت عن شروط التقديم وهى :

1- أن يكون من المجيدين لحفظ القرآن الكريم بنسبة استظهار لا تقل عن 70% للتحريري والشفوي

2- ألا يقل عمر المتقدم لهذه المرحلة عن 9 أعوام ولا يزيد عن 22 عام.

3-اجتياز اختبارات القبول.

بينما شروط القبول لمرحله العالية:

1-أن يكون من المجيدين لحفظ القرآن الكريم بنسبه استظهار لا تقل عن 70% للتحريري والشفوي.

2- ألا يقل عمر المتقدم لهذه المرحلة عن 14 عام ولا يزيد عن 27 عام.

3- أن يكون حاصلًا علي الإعدادية الأزهرية.

4- اجتياز اختبارات القبول. علماً بأن اختبارات القبول سوف تحدد لاحقًا.