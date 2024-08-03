تعرف على الحركة الداخلية لضباط مديرية أمن البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

اعتمد اللواء حسن عبد العزيز، مدير أمن البحر الأحمر، اليوم السبت، واللواء محمود حجازى مدير مباحث المديرية، الحركة الداخلية لضباط الشرطة بمديرية الأمن، شملت الحركة تجديد الثقة فى العميد محمد ثروت رئيساً لقسم العمليات بإدارة البحث الجنائي، والعميد جورج عادل رئيساً لمباحث المرور.

كما تم تكليف العميد محمود نجيب رئيساً لمباحث التموين، والمقدم حسين أبوفول، رئيساً لقسم التحريات، والمقدم مختار الشوربجي، رئيساً لقسم التنفيذ، كما تم تجديد الثقة في كل من المقدم إسلام عبدالحميد، رئيساً لمباحث قسم أول الغردقة، والمقدم مصطفى حلمي، رئيساً لمباحث قسم شرطة ثان الغردقة.

كذلك المقدم محمد نصر مفتش مباحث قسم أول الغردقة، والمقدم محمود عبدالوهاب، كمفتش مباحث قسم شرطة ثان الغردقة، واستمرار المقدم أحمد الحوام، رئيساً لمباحث رأس غارب، والمقدم مصطفى عكاشة، رئيساً لمباحث سفاجا، والرائد يوسف سمير، رئيساً لمباحث القصير، كذلك العميد محمد طنطاوى لتأمين الطرق.