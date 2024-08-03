تربية رياضية الإسكندرية تنظم يوما رياضيا لقرى حياه كريمة بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

نظمت كلية التربية الرياضية بنين جامعة الإسكندرية يوم رياضى لابناء قرى حياه كريمة بمحافظة الإسكندرية ضمن القافلة التنموية الخدمية الشاملة لمدينة برج العرب ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية و الدكتور سعيد علام نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وكانت قد أطلقت جامعة الإسكندرية قافلة إلى قرية بهيج بمدينة برج العرب ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى تهدف إلى تطوير الريف المصرى من خلال مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية وفى إطار ذلك شاركت كلية التربية الرياضية للبنين تحت إشراف الدكتور أسعد الكيكى عميد كلية التربية الرياضية بجامعة الإسكندرية و الدكتور مهاب عبد الرزاق وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتم تنظيم يوم رياضى وذلك بمشاركة من إحدى أعضاء هيئة التدريس وعدد من الطلاب وقد إحتوى اليوم الرياضى على الأنشطة الرياضية المختلفة "مسابقات رياضية – ألعاب صغيرة"، لكلٍ من الأطفال بمركز شباب قرية بهيج بهدف تحسين اللياقة البدنية وتعليم أنشطة جديدة لإستثمارها فى وقت الفراغ لما فى ذلك من مردود طيب على الصحة العامة وبالتالى تتحقق أهداف القافلة وتتكامل مع باقى التخصصات .

وتضمنت توضيح الهدف من القافلة وتحفيز المشاركين من الأطفال وعددهم (85) طفل للمشاركة فى الأنشطة الرياضية المختلف وقد قام بالتنفيذ عمر عبد السلام معيد بقسم الرياضات المائية وبمشاركة عدد من طلاب الكلية.