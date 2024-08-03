ترامب يدخل على خط أزمة الملاكمة الجزائرية بتصريح مثير للجدل.. اعرف التفاصيل

محمد جمال

دخل الرئيس الأمريكى السابق والمرشح الرئاسى الأمريكى دونالد ترامب على خط أزمة الملاكمة الجزائرية إيمان خليف بتصريح مثير للجدل، حيث توجه ترامب بسؤال لمتابعيه على منصة "إكس"، "هل تدعمون منع الذكور البيولوجيين "المتحولين جنسيا" من المشاركة فى المنافسات الرياضية العالمية"؟

وأكدت صحيفة التليجراف أن دونالد ترامب وعد بإبعاد الرجال عن الرياضة النسائية دون الإشارة بشكل مباشر إلى مباراة الملاكمة الأولمبية بين الإيطالية أنجيلا كاريني والجزائرية إيمان خليف فى أولمبياد باريس 2024.



ترامب

وتوعدت اللجنة الأولمبية الجزائرية بالملاحقة القضائية لكل من يتجاوز بحق الملاكمة إيمان خليف حيث تم توجيه اتهامات دون دليل لإيمان بأنها رجل متحول، وتعرضت لهجوم شديد من العديد من الأشخاص من بينهم رئيسة الوزراء الإيطالية والكاتبة البريطانى جيه.كى رولينغ.

وجهت اللجنة الأولمبية الدولية تحذيرا بحذف كل منشور يمس ايمان خليف، مؤكدة أنها ستحتفظ بالحق فى المتابعة القضائية لكل من شارك فى الحملة الشنيعة ضد البطلة ايمان خليف".

يذكر أن الملاكمة الإيطالية أنجيلا كارينى وجهت اعتذارا، وقالت بأن مشاعر اللحظة هيمنت عليها بعد خسارتها فى الملاكمة الأولمبية أمام الجزائرية إيمان خليف.

وقالت كارينى إنها تأسف لعدم مصافحة خليف المنتصرة بعد انسحابها بعد 46 ثانية من نزالها فى أولمبياد باريس 2024.

وقالت كارينى لصحيفة غازيتا ديلو سبورت الإيطالية: "لم يكن هذا شيئا كنت أنوى القيام به".

وأضافت: "فى الواقع، أريد أن أعتذر لها وللجميع. لقد كنت غاضبة لأن النزال الأولمبى الذى شاركت فيه تحول إلى دخان. ليس لدى أى شيء ضد خليف. فى الواقع، إذا التقيت بها مرة أخرى فسوف أحتضنها"